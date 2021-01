So krallt man sich die Krone

Am 6. Januar werden Königinnen und Könige geboren – zumindest für einen Tag und meistens am Küchentisch oder im Büro. Der Brauch des kollektiven Verputzens des Dreikönigskuchens erfreut sich hierzulande auch dann grosser Beliebtheit, wenn ein kronenförmiges Virus die Welt in Atem hält. Dabei gibt es jeweils nur ein Ziel: Das Stück mit dem kleinen Kunststofffigürchen zu ergattern und sich danach in einem zeremoniellen Akt die goldene Papierkrone aufzusetzen.