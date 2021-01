Als der Feuerwehrmann selbst in Flammen stand

Im selben Jahr als Hanspeter Pfenninger der Feuerwehr Dübendorf beitritt, endet die Herrschaft des chinesischen Diktators Mao Zedong, die Tschekoslowakei wird Fussball Europameister und in der Schweiz diskutiert man darüber, ob man wie Deutschland eine Gurtentragpflicht für Autofahrer einführen sollte. All das geschah 1976. «Es war eine andere Zeit. Damals hatten wir bloss 30 bis 40 Einsätze pro Jahr», sagt Pfenninger. 2020, in seinem letzten Einsatzjahr, waren es rund 180.