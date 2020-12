Wie stark hat die Coronapandemie Greifensee beschäftigt?

Monika Keller: Wir haben bereits im Februar den Krisenstab aktiviert und konnten dadurch schnell reagieren. Eine grosse Herausforderung war das Verhindern von Menschenansammlungen am See. Der Aufwand war für alle Beteiligten sehr gross, aber alle haben ohne Zögern geholfen. Auch in der Bevölkerung war die Solidarität gross. Das hat mich sehr beeindruckt.