Möchtegern-Italiener gegen die Stadt der tausend Pizzerien

Pizza ist Leben – oder zumindest Kultur. 2017 hat die Unesco «die neapolitanische Kunst des Pizzabäckers» auf die Liste der immateriellen Kulturerben der Menschheit aufgenommen. Die Kombination aus Teig, Tomatensauce und Käse setzte Mitte des 20. Jahrhunderts von Italien aus zum weltweiten Siegeszug an. So gibt es heute gemäss dem Online-Telefonbuch Local.ch in Dübendorf 25 und in Uster 11 Pizzerien. Das klingt erstmal nach einem klaren Verdikt: Dübendorf ist die Pizzahochburg im Bezirk.