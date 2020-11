Ersetzt die Drohne schon bald das Auto?

Gerade noch überzeichnete Science-Fiction, jetzt schon ein Geschäftsmodell mit Zukunft: Die lange Zeit skeptisch beäugte Lufttaxi-Branche scheint kurz vor dem Abheben zu stehen. In den vergangenen vier Jahren haben sich die Investitionen in die selbstfliegenden Drohne-Shuttles verzwanzigfacht. Und schon bald sollen die ersten Elektro-Flieger in der Luft sein.