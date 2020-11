Stadtrat ehrt Schlagzeuger, Badmintonspielerin und Quartiervereine

Der Sportpreis der Stadt Uster geht dieses Jahr an die Badmintonspielerin Milena Schnider. «Sie ist mit 19 Jahren noch jung und konnte doch bereits einige Erfolge feiern», schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung. Zum Beispiel gewann sie auf nationaler Stufe die Bronzemedaille an der Eliteschweizermeisterschaft und auf internationaler Stufe den Achtelfinal an der Junioren-EM. Weiter belegte sie den 1. Platz in der europäischen Rangliste der Juniorinnen im Damendoppel.