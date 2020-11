Aussergewöhnliche Leistungen wurden prämiert

Corona hin, Abstand halten her: Die traditionelle Prämierung der Siegerprojekte des Lehrlingswettbewerbs Züri-Oberland fand am Sonntag per Livestream statt

Das sind die Sieger in der Kategorie Einzelarbeiten:



Couverture-Showpiece



Alexandra Gautschi / Bäckerin-Konditorin-Confiseurin EFZ / 2. Lehrjahr / Firma Voland, Steg im Tösstal



Sidebord



Sebastian Kuhn / Schreiner EFZ / 3. Lehrjahr / Firma Ebinger Schreinerei, Uster



Bettrestauration



Lianne Appenzeller / Raumausstatterin EFZ / 3. Lehrjahr / Firma Wälty Wohnhandwerk, Bäretswil



Das sind die Sieger in der Kategorie Teamarbeiten:

Hebebühne



Flurina Schmidlin, Lara Montano / Konstrukteurin EFZ

Severin Hossmann / Konstrukteur EFZ / 3. Lehrjahr / Firma Ferag AG, Hinwil



Black Lander 410



Yanick Schmid, Maik Jenni, Nico Hess, Fabio Ugoletti, Silvan Knecht, Alain Bossert / Automobil-Mechatroniker EFZ / 4. Lehrjahr / Firma Armeelogistikcenter, Hinwil



Trotz schwieriger Umstände hatten die Organisatoren eine Absage nie wirklich in Betracht gezogen. «Das wäre ein Schock gewesen für die Lernenden», so Vereinspräsident Enrico Müller. Monatelang hätten sie mit viel Energie und Engagement gearbeitet, um ihre Projekte zu realisieren und schliesslich auch zu präsentieren.

Der direkte Austausch mit den Schülern während allen fünf Tagen fand mittels Videokonferenzen statt.