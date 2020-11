Warum Migros-Verkäuferinnen nun eine Maske tragen

Nachdem der Bundesrat am 18. Oktober eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen angeordnet hatte, reagierten die meisten Supermarktketten sofort: Ihre Verkäufer und Verkäuferinnen an den Kassen mussten ab sofort konsequent Masken tragen, wenn sie es aufgrund kantonaler Bestimmungen nicht schon vorher hatten tun müssen. Das schreiben die Medienstellen der Detailhändler Coop, Denner und Volg auf Anfrage.