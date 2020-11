Polizei verhaftet zwei Verdächtige in Winterthur

Bei der Terrorattacke in Wien sind nach offiziellen Angaben mindestens vier Passanten getötet worden. Es handle sich um zwei Männer und zwei Frauen, bestätigte der österreichische Innenminister Karl Nehammer. Zudem wurde ein Täter von der Polizei erschossen.



Die Behörden sprachen ausserdem von mehr als einem Dutzend zum Teil schwer verletzten Menschen, darunter auch ein Polizist. Ob ein oder mehrere Attentäter beteiligt waren, ist aus Sicht der Behörden weiter unklar. Sie gehen von einem islamistischen Motiv aus.

Hinweise aus der Bevölkerung

Die Attacke geht nach den Worten von Innenminister Nehammer auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen. Er sei mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe zudem eine Sprengstoffgürtel-Attrappe getragen. Er habe offenbar Panik verbreiten wollen.

Im Umfeld des Täters wurden mehrere Objekte durchsucht. Es seien mehrere Personen festgenommen worden, hiess es aus dem Innenministerium.

Die Bevölkerung habe der Polizei inzwischen Tausende von Videoaufnahmen für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt. Die Wohnung des Verdächtigen sei auf der Suche nach belastendem Material durchsucht worden, hiess es. 1000 Beamte seien in Wien im Einsatz.

Festnahme in Winterthur

Auch in der Schweiz ist es zu Festnahmen im Zusammenhang mit dem Terroranschlag gekommen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang den Einsatzstab «Wien» gebildet, um zu prüfen, ob Bezüge der Taten in Wien zum Kanton Zürich bestehen.

Die Ermittlungen führten demnach zur Identifizierung eines 18- und eines 24-jährigen Schweizers. Die beiden Männer konnten am Dienstagnachmittag in Abstimmung mit den österreichischen Behörden durch die Spezialeinheit EG Diamant in Winterthur verhaftet werden. Inwiefern es eine Verbindung zwischen den beiden Verhafteten und dem mutmasslichen Attentäter gab, ist zurzeit Gegenstand der laufenden Abklärungen und Ermittlungen, welche durch die zuständigen Behörden geführt werden.

«Widerwärtiger Terroranschlag»

Die ersten Schüsse fielen am Montagabend gegen 20 Uhr nahe der Hauptsynagoge in einem Ausgehviertel Wiens. Nach Augenzeugenberichten feuerte der Täter wahllos in die Lokale. Ein Mann brach tödlich getroffen auf einem Bürgersteig zusammen. Viele Passanten rannten in Panik davon. Einige erhoben die Hände, um der Polizei zu zeigen, dass sie nicht bewaffnet sind.

«Wer einen von uns angreift, greift uns alle an», sagte Nehammer. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den Angriff als «widerwärtigen Terroranschlag».

Der Polizei zufolge gab es sechs verschiedene Tatorte. Einer davon liegt direkt neben der Synagoge. Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne nicht gesagt werden, ob sie eines der Ziele war.