Sparhammer beim SRF

Schweizer Radio und Fernsehen SRF will in den nächsten zwei Jahren 116 Vollzeitstellen einsparen. Zudem soll es 100 Umschulungen geben. Der Stellenabbau wird in zwei Etappen erfolgen.



66 Stellen sollen im Januar 2021 abgebaut werden, 145 Stellen im Herbst 2021. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das sind insgesamt 211 Vollzeitstellen. Gleichzeitig sollen 95 neue Stellen geschaffen werden.

Das Unternehmen brauche dringend neue Berufsbilder und Kompetenzen für die digitale Transformation des Unternehmens, lässt sich SRF-Direktorin Nathalie Wappler in einer Medienmitteilung zitieren. SRF rechnet damit, dass insgesamt 120 Personen gekündigt werden muss.