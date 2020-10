«Wir sollten akzeptieren, dass die Schweiz keine weisse Weste hat»

Wie stark beteiligten sich die Schweiz und insbesondere Zürich am transatlantischen Sklavenhandel?

Das ist nicht einfach zu beziffern. Im globalen Zusammenhang hat die Schweiz eine untergeordnete Rolle gespielt. Der Anteil an der Finanzierung des weltweiten Sklavenhandels lag im einstelligen Prozentbereich. Trotzdem war dies nicht unbedeutend, wenn man überlegt, welche Grundgedanken hinter der Sklaverei stehen. Zudem war auch die schweizerische Textilindustrie mit der Sklaverei verflochten.

Hätte es den Aufstieg der Schweizer Textilindustrie und die Industrialisierung ohne Sklaverei gegeben?

Man kann nicht sagen, dass die gesamte Industrialisierung in der Schweiz durch den Sklavenhandel finanziert war und sie ohne Sklaverei nicht stattgefunden hätte. Trotzdem spielten die transatlantischen Verbindungen und mit ihnen die Sklaverei eine Rolle bei der Industrialisierung. Der grösste Teil der Baumwolle, die die Schweizer Textilindustrie im 18. Jahrhundert verarbeitete, stammte beispielsweise von Plantagen aus den US-Südstaaten, deren Besitzer Sklaven ausbeuteten. Und auch die in der Schweiz hergestellten Indiennes – bedruckte Baumwollstoffe – waren im Sklavenhandel ein wichtiges Element.

Wie muss man sich das vorstellen?

Indiennes wurden an Sklavenhändler verkauft, die sie wiederum in Westafrika gegen Sklaven eintauschten. Frankreich verbot diesen Handel mit den Indiennes, die Schweiz sprang in die Bresche. Schweizer Produzenten agierten als Zulieferer für den sogenannten Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika.

Welche politischen oder gesellschaftlichen Konsequenzen sollte Ihr Bericht jetzt haben?

Als Erstes ist es jetzt einfach mal wichtig, dass man all dies zur Kenntnis nimmt. Diese Themen müssen eine grössere Öffentlichkeit bekommen, und wir sollten über sie diskutieren. Auch wenn es unangenehm ist. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen auf den Bericht ausfallen.

Die Black-Lives-Matter-Bewegung war im Juni nach dem Mord an George Floyd in den USA ein grosses Thema. Bei uns ist es vergleichsweise still. Warum?

Es hat vermutlich auch mit der Pandemie zu tun. Im Moment sind wir einfach anderweitig beschäftigt. Aber ich hoffe, das ändert sich wieder.

Im Juni sind in Grossbritannien und den USA mehrere Denkmäler von Sklavenhändlern vom Sockel gestürzt. Auch die Zürcher Familie Escher war in den Sklavenhandel verwickelt. Was soll mit der Escher-Statue in Zürich geschehen?

Wir stehen bei diesen Diskussionen erst am Anfang. Im angelsächsischen Raum waren die gestürzten Denkmäler das Resultat einer schon länger laufenden Debatte. Zudem lassen sich Alfred Escher und beispielsweise der Sklavenhändler Edward Colston, dessen Statue Demonstranten in das Hafenbecken von Bristol stürzten, nicht miteinander vergleichen.

Alfred Eschers Grossvater investierte in Sklavenschiffe, sein Vater handelte mit Kolonialwaren, und sein Onkel betrieb in Kuba eine Plantage. Marcel Brengard, Historiker

Was war Alfred Eschers Rolle im Sklavenhandel?

Alfred Escher selbst besass keine Sklaven und war auch nicht im Sklavenhandel aktiv. Sein Grossvater investierte in Sklavenschiffe, sein Vater handelte mit Kolonialwaren, und sein Onkel betrieb in Kuba eine Plantage, wo er Sklaven zur Arbeit zwang. Alfred Escher half seinem Vater dabei, diese Plantage mit den Sklaven, nachdem er sie geerbt hatte, weiterzuverkaufen. Es ist allerdings noch zu früh, um die Vermögenswerte, die die Familie in diesen Zusammenhängen erwirtschaftete, zu beziffern. Unklar ist auch, welche Rolle dieses Kapital bei den Firmengründungen von Alfred Escher spielte.

Aus der Textilindustrie entwickelte sich die Maschinenindustrie?

Zumindest teilweise. Die Firma Escher Wyss entwickelte sich beispielsweise aus einer Spinnerei heraus zu einem bedeutenden Maschinenbaukonzern. Somit hatte auch die Maschinenindustrie, die in der Schweiz im 20. Jahrhundert für Wohlstand sorgte, indirekt Verflechtungen mit der transatlantischen Wirtschaft und dem Sklavenhandel.