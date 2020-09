Ungewisse Zukunft der Maurmer Schifflände

Wenn ein Restaurant schliesst, bietet sich eine letzte grosse Feier an, um den übriggebliebenen Alkohol und die letzten Pommes Frites an die Gäste zu bringen. Dieses traditionelle gastronomische Prozedere ist gemeinhin als «Ustrinkete» bekannt. Eine solche fand am Wochenende auch im Restaurant Schifflände in Maur statt, das der Kanton als Eigentümer umbauen will.