Diskussion mit Geflüchteten in Dübendorf

Das Kamerabild ist verwackelt. Ein Mann rennt schwer atmend einen steinigen Strand entlang. Der Boden ist übersät mit Schwimmwesten. In der Ferne liegt etwas Grosses in der Brandung. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein toter Wal ist ein Schlauchboot voller Flüchtlinge.

So beginnt der Film «Volunteers», den das Kino Orion in Dübendorf an diesem Sonntagvormittag anlässlich des Internationalen Tag des Friedens zeigt.