Aktivisten räumen Teile des Bundesplatzes – Nationalrat verlangt Auflösung

Die Besetzung des Bundesplatzes am frühen Montagmorgen sollte laut der Klimabewegung den Auftakt zur Aktionswoche «Rise Up for Change» markieren. Sie wolle damit Druck auf die Politik für mehr Klimaschutz machen.

Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten angekündigt, einen Teil des Bundesplatzes am Dienstagmorgen für den Wochenmarkt vorübergehend freizugeben. Für den Berner Gemeinderats ist das ein begrüssenswerter Schritt, aber nicht mehr.

Laut Informationen aus den Reihen der Klimajugend sind auch diverse Vertreter aus der Region auf dem Bundesplatz zugegen.

Umzug auf Schützenmatte abgelehnt

Nach den Vorstellungen der Klimabewegung soll das Camp ab Dienstagmittag aber vor dem Bundeshaus fortgesetzt werden. Der Berner Gemeinderat bietet ihnen stattdessen an, auf den 200 Meter entfernten Waisenhausplatz umzuziehen. Zuvor hatte die Stadt die Schützenmatte vor der Reitschule beim Bahnhof Bern angeboten. Das haben die Aktivisten aber abgelehnt.

Sollte sich die Klimabewegung gegen einen Umzug aussprechen, will sich der Gemeinderat am Dienstagnachmittag nochmals zu einer ausserordentlichen Sitzung treffen. «Bis dahin verzichtet er auf eine Räumung des Bundesplatzes», heisst es in einer Mitteilung.

Der Gemeinderat hält dabei weiter fest, dass die Aktion nicht bewilligt worden sei und gegen das städtische Kundgebungsreglement verstosse. Er habe zudem einen Brief der Verwaltungsdelegation der eidgenössischen Räte zur Kenntnis genommen, der verlange, den rechtmässigen Zustand auf dem Bundesplatz wiederherzustellen.

Markt soll stattfinden

Während der Parlamentssessionen gilt vor dem Bundeshaus ein allgemeines Kundgebungsverbot. Zudem wird der Bundesplatz am Dienstag jeweils für den Wochenmarkt mit rund 100 Ständen gebraucht.

«Die Verhandlungen mit den Klimaaktivisten haben ergeben, dass diese den Bundesplatz, bis auf zwei Zelte, für den Markt räumen werden», hiess es in einer Mitteilung der Stadt. Ab 4 Uhr früh würde die Orts- und Gewerbepolizei vor Ort sein und den Aufbau unterstützen.

Räte machen Druck

Während die Stadt Bern bisher auf Dialog setzt, fordern Nationalratspräsidentin Isabelle Moret und Ständeratspräsident Hans Stöckli von Stadt und Kanton Bern, «dass diese die Unrechtmässigkeit dieser Veranstaltung feststellen».

Nationalrat verlangt Auflösung des Camps



Der Nationalrat fordert die Berner Stadtbehörden auf, das unbewilligte Camp der Klimaaktivisten auf dem Bundesplatz aufzulösen. Er hat einen entsprechenden Ordnungsantrag von Thomas Aeschi (SVP/ZG) mit 109 zu 83 Stimmen angenommen.



«Wir sind der Meinung, dass man eine solche Aktion nicht einfach tolerieren sollte», begründete Aeschi am Abend seinen Antrag. Ein Gesuch der SVP für einen Anlass zur Begrenzungsinitiative auf dem Bundesplatz habe die Stadt Bern nicht bewilligt. Die Klimaaktivisten, die kein Gesuch gestellt hätten, würden aber toleriert.



Eine Fünferdelegation der SVP habe um 17 Uhr beim stadtbernischen Sicherheitsdirektor vorgesprochen, sagte Aeschi. Dieser habe erklärt, schnellstmöglich eine Lösung zu suchen. Das könne aber unter Umständen Tage dauern.

Auch die Stadt erwartet von den Protestierenden eine Rettungsgasse für Feuerwehr und Sanität beim Bundesplatz. Zudem dürfe der öffentliche Verkehr nicht unter der Aktion leiden. Weiter müsse der Zugang zum Bundeshaus gewährleistet sein und es dürfe auch zu keinen Lärmstörungen durch Lautsprecher oder Konzerte kommen.

Überraschte Behörden

Die Besetzung hatte auch den Berner Stadtpräsidenten Alec von Graffenried überrascht. Er wollte den Platz nicht gleich räumen lassen, sondern zuerst verhandeln.

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten fordern «eine Netto-Null-Politik bis 2030 und eine Klimagerechtigkeit». Die Aktivistin Meret Schefer sagte gegenüber SRF, dass auch verschiedene «Sektoren mit Einfluss» etwa der Finanzsektor oder die Energiebranche angesprochen seien. Es sei den Organisatoren wichtig, dass die Aktion trotz zivilem Ungehorsam friedlich und farbig bleibe.