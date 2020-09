Diskussion mit Geflüchteten in Dübendorfer Kino

Das Kamerabild ist verwackelt. Ein Mann rennt schwer atmend einen steinigen Strand entlang. Der Boden ist übersät mit Schwimmwesten. In der Ferne liegt etwas Grosses in der Brandung. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein toter Wal ist ein Schlauchboot voller Flüchtlinge.

So beginnt der Film «Volunteers», den das Kino Odeon in Dübendorf an diesem Sonntagvormittag anlässlich des Internationalen Tag des Friedens zeigt.

Freiwillige Flüchtlingshelfer im Fokus

Der Mann, der in der dramatischen Anfangsszene den Menschen auf dem gestrandeten Boot zu Hilfe eilt, heisst Michael Räber. Mit seiner Hilfsorganisation «Schwizerchrüz.ch» leistete der Berner ab 2015 an vorderster Front Hilfe für Flüchtlinge, die von der Türkei aus auf griechische Inseln übersetzten. Unterstützung hatte Räber auf seiner Mission von zahlreichen Freiwilligen. Deren Geschichten stehen im Zentrum des Films, den das Regisseur-Duo Anna Thommen und Lorenz Nufer 2019 produzierte.

Aufwühlende Szenen

Der Film berührt. Vor allem das Filmmaterial, das Räber selbst beigesteuert hat. Die Aufnahmen von dramatischen Rettungsaktionen gehen dem Publikum unter die Haut. Vereinzelt ist im Kinosaal Schluchzen zu hören. Die dazwischen gestreuten Szenen aus der Schweiz wirken im Kontrast umso grotesker. Es wird nachvollziehbar, wie wütend und hilflos die zurückgekehrten Helfer sich nach ihren Einsätzen gefühlt haben müssen. Als Zuschauer kann man sich eines schlechten Gewissens nicht erwehren.

Zwei Filme zum Tag der Freiheit

«Die Idee, eine spezielle Filmvorstellung zum Tag des Friends zu organisieren, kam von der Frau eines Mitarbeiters», erklärt Eric Kuhnt, der Leiter des frisch renovierten Dübendorfer Kinos. Der Film «Volunteers» ist nur der Anfang. Bei der zweiten Vorführung des Tages steht am Abend der Film «Unter einem Dach» auf dem Programm, der die Geschichte eines Schweizer Ehepaars erzählt, das eine syrische Flüchtlingsfamilie bei sich aufnahm, gefolgt von einem Publikumsgespräch mit der Regisseurin Maria Müller.

Diskussion wird schwierig

Auch die Zuschauer der Mittagsvorstellung sind nach der Vorführung zu einem Podiumsgespräch eingeladen. Zu Gast sind ein Dutzend Geflüchtete, die derzeit in Dübendorfer Asylunterkünften leben, zusammen mit ihrer Deutschlehrerin Ulrike Nowack, die das Gespräch moderiert.

Kein leichtes Unterfangen, wie sich herausstellt. Bereits bei der Vorstellungsrunde, in der sich die Gäste aus Sri Lanka, Eritrea, Afghanistan und Kurdistan vorstellen, zeigt sich, dass die Deutschkenntnisse teils kaum für ein Gespräch reichen. Hinzu kommt die nachvollziehbare Schüchternheit der Teilnehmer, die wohl noch nie zuvor auf einer Bühne standen.

Schliesslich zieht Kino-Leiter Eric Kuhnt die Notbremse. «Das fühlt sich für mich nicht richtig an», sagt er. «Ihr seid da oben auf der Bühne und wir hier unten. Aber eigentlich sollten wir alle zusammen sein.» Daher schlage er vor, dass alle zusammen Essen gehen. «Wir haben im Foyer einen Imbiss vorbereitet. Beim Essen ist es einfacher miteinander ins Gespräch zu kommen.»

Flucht ist ein heikles Thema

Um die kleinen Tische sitzend, mischen sich die Gruppen besser. Es ergeben sich interessante Gespräche. Zum Beispiel mit Said aus Afghanistan, der gut Englisch spricht und in seinem Land als Übersetzer fürs amerikanische Militär arbeitete. «Um sich für eine Aufenthaltsbewilligung in den USA zu bewerben, muss man diesen Job mindestens zwei Jahre machen.» So lange hielt er es nicht aus. Nachdem er miterlebte, wie eine Tretmine der Taliban explodierte, wurde es ihm zu gefährlich und er folgte seiner Frau Samira, die bereits in der Schweiz war.

Das Thema Flucht anzusprechen ist jedoch schwierig. Versucht man es doch, bleiben die Antworten meist diffus. Keiner der Geflüchteten war bei der Filmvorführung dabei. «Das wäre zu aufwühlend für sie», erklärt Nowack. Und so bleiben viele Fragen, die der Film aufwirft, unbeantwortet.