Lehrer und Kinder in Quarantäne

Betroffen ist der Kindergarten Widum der Schule Guldisloo, wie die Schule Wetzikon mitteilte. Die Quarantäne gilt demnach für die Kindergärtnerin, mehrere Lehrpersonen, die in Kontakt mit der Frau waren, sowie die gesamte Kindergartenklasse.



Die Kindergärtnerin habe am Freitag erste Krankheitssymptome verspürt, darauf habe sie mit ihrem Hausarzt Kontakt aufgenommen, hiess es weiter. Ein Covid-19-Test habe am Dienstag einen positiven Befund ergeben. Der Frau gehe es soweit gut. Sie stehe in Kontakt mit den Eltern und Kindern ihrer Klasse.



Die Eltern der betroffenen Kinder wurden unverzüglich mittels Contact-Tracing im Auftrag des Volksschulamtes des Kantons Zürich und der Schule Wetzikon informiert. Sowohl die Kindergärtnerin sowie weitere Lehrpersonen, welche in Kontakt mit ihr waren, und die gesamte Kindergartenklasse müssen ab Mittwoch bis zum 21. September in Quarantäne.



Die Parallelklasse ist von den Massnahmen nicht betroffen.