Chronik eines angekündigten Todes

Man will sich gar nicht vorstellen, wie Stefan Kusters Wochenende war. Der Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hat sich am Freitag den wohl grössten Behördenlapsus geleistet, den die Schweiz seit Ausbruch der Corona-Pandemie gesehen hat. Er erklärte einen jungen Berner öffentlichkeitswirksam für tot und sparte dabei nicht mit Details. Peinlich: Einige Stunden später schaltete das Bundesamt ein Korrigendum auf. Quintessenz: Der junge Mann aus Bern lebt. Er sitzt lediglich mit Covid-Symptomen in Isolation.