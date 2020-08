Eine Zürcherin erobert Netflix

Wenn man an Luna Wedler denkt, denkt man natürlich an Zehen. Genauer an ihre Figur Mia im Schweizer Spielfilm «Blue My Mind», zwischen deren Zehen nämlich bilden sich über Nacht Schwimmhäute. Mia nahm die Schere und schnitt an den Häutchen herum, es tat alles sehr weh. Aber sie konnte nichts tun, nach und nach verwandelte sich Mia in etwas anderes. Auf einmal waren überall Anzeichen einer unaufhaltbaren Entwicklung.