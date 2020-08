Auch neue Zahlen zu Ansteckungsorten taugen wenig

Es ist schwer zu sagen, für wen die Panne bitterer ist: für das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das sich einmal mehr mit Hohn und Spott konfrontiert sieht. Oder für die Clubs, die irrtümlich als Corona-Höllen abgestempelt wurden.

Am Sonntagabend räumte das Bundesamt ein, dass ihm in einer Statistik ein folgenschwerer Fehler unterlaufen ist. Nicht 41,6 Prozent der rückverfolgbaren Ansteckungen sind in Clubs erfolgt, sondern gerade einmal 1,9 Prozent. Am häufigsten wird das Coronavirus demnach in der Familie weitergegeben, gefolgt vom Arbeitsplatz.