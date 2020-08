Nachtclubs weisen Kritik wegen Infektionen zurück

Nach mehreren Superspreader-Events steht die Zürcher Clubszene in der Kritik. Die Lokale wieder zu schliessen, kommt für die Bar- und Clubkommission aber nicht infrage. «Nur ein Prozent der Veranstaltungen in Zürich war von positiven Corona-Fällen betroffen», stellte Alexander Bücheli, Geschäftsführer der Bar- und Clubkommission, am Freitag vor den Medien klar.