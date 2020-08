Die Erfahrung aus der Corona-Krise könnte die Klimapolitik beschleunigen

Politik mit Überschall: Das erlebte die Schweiz in den vergangenen vier Monaten, in denen das Land per Notrecht regiert wurde. Während der ausserordentlichen Lage haben Forschende der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in Birmensdorf Dutzende Mitteilungen des Bundes und Medienberichte analysiert.