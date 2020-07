Erneut über 200 Neuinfektionen

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) in den letzten 24 Stunden 210 neue Ansteckungen gemeldet worden. Das sind zwar weniger als am Vortag. Die Zahl lag damit aber zum zweiten Mal in Folge über der 200er-Marke.



Insgesamt wurden damit dem BAG von Montag bis Freitag gleich viele Neuinfektionen gemeldet, wie in der gesamten vorherigen Woche, nämlich rund 820. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um ein Opfer auf 1705.

In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung befanden sich 1019 infizierte Personen, wie das BAG weiter mitteilte. In Quarantäne waren 2896 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren.