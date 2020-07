BAG empfiehlt Maskenpflicht in Läden

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag 220 neue Ansteckungen gemeldet worden.

Mit den neu gemeldeten Fällen sei am Donnerstag erstmals seit dem 23. April wieder die 200-er-Marke überschritten worden, erklärte Pascal Strupler, der Direktor des Bundesamts für Gesundheit BAG, vor den Bundeshausmedien. Damit habe sich die Situation verschärft und die Lage sei ernst.



Die Positivitätsrate habe bei den innert 24 Stunden gemeldeten Test drei Prozent betragen. Das sei eine deutliche Zunahme gegenüber den Werten von vergangener Woche, wo innerhalb eines Tages zwei bis 2,3 Prozent der Tests positiv ausfielen. Das sei eine gewisse Trendwende, sagte Stupler. Eine zweite Welle sei es hingegen nicht.



Mit der besonderen Lage obliege die Eindämmung der Pandemie wieder den Kantonen. Ihnen sei bewusst, dass die Fallzahlen rasch und nachhaltig sinken müssen. Einzelne Kantone hätten schon schärfere Massnahmen ergriffen.



Es brauche indessen einheitliche und widerspruchsfreie Verhaltensregeln, sagte Strupler. Das bedürfe einer gewissen Koordination und das BAG suche mit den Kantonen nach Lösungen.



Maskenpflicht und Kontaktdatenkontrolle



Die aktuellen Vorschläge des Amts seien in Bezug auf diese Harmonisierung einmal eine Maskenpflicht auch in Geschäften oder sogar in allen öffentlich zugänglichen Räumen. Sodann schlage das BAG eine obligatorische Kontrolle der Kontaktdaten in Ausgehlokalen vor sowie eine maximale Gästezahl von 100 Personen in diesen Lokalen.



Das öffentliche Leben solle keineswegs heruntergefahren werden. Ein tieferes Niveau der Fallzahlen und das Verhindern eines Massenausbruchs seien indessen für das weitere Funktionieren der Rückverfolgung der Ansteckungswege essentiell.



Obwohl die meisten Ansteckungen in der Familie, im Ausland, am Arbeitsplatz oder beim Einkaufen erfolgten, sei die Kontrolle in Clubs und Bars wichtig, da es dort sehr schnell zu einem Massenausbruch kommen könne.