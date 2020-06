Nun stecken sich vor allem Jüngere an

Die Temperaturen steigen, die Menschenzieht es nach draussen, in die Pärke, Lokale und Badis. Man geht zur Arbeit,nutzt den ÖV. «Das Coronavirus ist kaum mehr wahrnehmbar», sagt Christiane Meier, Zürcher Kantonsärztin ad interim, am Freitag an einer Medienkonferenz.