Das Bankjubiläum führt den ZKB-Chef nach Uster

Es war am 22. November 1830, als in Uster gut 10‘000 Männer gegen die Bevormundung der Landschaft durch die Stadt Zürich demonstrierten. Nur vier Monate später erhielt der Kanton Zürich eine neue Verfassung. Doch mit diesem Schritt war die Unzufriedenheit noch lange nicht beseitigt. 37 Jahre später begehrte das Volk erneut in grossem Stil auf gegen die herrschenden Verhältnisse.