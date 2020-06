Visionäre Lösungen für Usters Barrieren-Problem

Seit jeher teilen Bahnschranken die Stadt Uster in zwei Hälften und sorgen regelmässig für Zwischenfälle. Bisher sind alle Versuche gescheitert, das seit Jahrzehnten bestehende Problem zu lösen. Der politische Prozess scheint festgefahren. Redaktoren preisen deshalb am «internationalen Tag der Aufmerksamkeit an Bahnübergängen» (Level Crossing Awareness Day) ihre eigenen Vorschläge an, die Uster endlich einen Ausweg bieten könnten.