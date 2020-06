Mühseliges Aufstehen, und Vorfreude auf fette Schulkollegen

Am Montagmorgen sehen die Buspassagiere am Bahnhof Uster etwas, das sie seit zehn Wochen nicht mehr an diesem Ort gesehen haben: Kantonsschüler in Fleisch und Blut. Zwei Schülerinnen begrüssen sich an der Haltestelle auf eine Art, die Mr. Corona Daniel Koch wohl ein Lächeln aufs Gesicht zaubern würde – sie berühren sich nur mit den Schuhspitzen. Dann stösst eine dritte dazu, und umarmt eines der Mädchen.