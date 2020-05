Der Clean-Up-Day wird sportlich

Viele Organisatoren stehen bereits in den Startlöchern und haben klare Vorstellungen davon, wie ihre Aufräum-Aktion ablaufen wird. Andere haben sich erst gerade dazu entschlossen, sich mit einer Aktion am nationalen Clean-Up-Day der IG saubere Umwelt (IGSU) zu beteiligen. Doch am 11. und 12. September 2020 sind sie alle am Start und befreien die Schweiz mit zahlreichen Helferinnen und Helfern von Littering.

Im vergangenen Jahr wurden über 650 Aufräum-Aktionen durchgeführt, rund 40‘000 Teilnehmende sammelten in allen Landesteilen herumliegenden Abfall ein. Trotz Corona hofft die IGSU, an den letztjährigen Erfolg anknüpfen zu können. «Denn Umweltschutz braucht es jetzt mehr denn je», schreibt die Organisation. So habe während des Notstands das Littering zugenommen. «Es ist an der Zeit, dass wir auch der Umwelt wieder mehr Sorge tragen.»

Steffi Buchli nimmts sportlich

Dafür sorgt auch die Sportjournalistin und TV-Moderatorin Steffi Buchli, die in Dübendorf aufgewachsen ist. Während sie sonst vor allem darüber berichtet, wie andere den Kasten sauber halten, motiviert sie dieses Jahr ihre Mitmenschen dazu, die Umwelt sauber zu halten. «Ich stand schon in vielen Sportstadien dieser Welt – und egal ob in Rio de Janeiro, Köln oder Zürich, nach einem Spiel sieht es immer aus, als hätte jeder Zuschauer alle Essens- und Getränkeverpackungen unter dem Sitz deponiert», ärgert sie sich.