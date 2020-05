Kesb-Fallzahlen im Kanton sind stabil

Die Anzahl der Massnahmen der Kesb (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) im Kanton Zürich bleibt im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung stabil: 2019 waren 1,1 Prozent der Erwachsenen und 2,7 Prozent der Minderjährigen von einer Schutzmassnahme betroffen.

Die Werte hätten sich somit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert, teilte die Kesb-Präsidienvereinigung Kanton Zürich am Donnerstag mit.

Zunahme mit Bevölkerungswachstum

Die Erwachsenenschutzmassnahmen haben in absoluten Zahlen parallel zum Bevölkerungswachstum zugenommen, mit regionalen Unterschieden. Die Massnahmen für minderjährige Personen sanken dagegen in weiten Teilen des Kantons, trotz einer Zunahme der Anzahl Kinder und Jugendlichen. Die Zahl der Fremdplatzierungen ist in den letzten Jahren stetig zurückgegangen.

Mehr Fälle in Hinwil und Uster

Die Kesb Hinwil verzeichnet bei den Minderjährigen mit Massnahmen gegenüber dem Vorjahr einen leichten Anstieg. Einen grösseren Sprung nach oben gibt es auch bei der Kesb Uster, wo der Fallbestand von 328 Ende 2018 auf 377 Ende 2019 angestiegen ist.