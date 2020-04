Freude, Skepsis und viel Arbeit für Oberländer Gastronomen

Der Entscheid des Bundesrates, dass Restaurants wieder öffnen dürfen, ist für viele – aber nicht alle – Oberländer Gastronomen ein Erleichterung. Entschlossen zeigt sich der Chef des Restaurant Rössli in Illnau. «Selbstverständlich werden wir am 11. Mai wieder aufmachen», betont ein hörbar erleichterter René Kaufmann am Telefon. Sein Restaurant bietet zu normalen Zeiten Platz für 550 Personen, davon 350 im Saal. Wie viele Plätze es nun mit den Corona-Einschränkungen genau sein werden, weiss er noch nicht. «Im Restaurant sind es eigentlich 80, ab Mitte Mai vielleicht 30.