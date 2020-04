Züriost verzichtet auf Aprilscherz

So hat das «Bieler Tagblatt» in seiner 1. April-Ausgabe eine Lösung für alle Frisurgeplagten während der Corona-Krise präsentiert. Damit die Haarpracht wegen der geschlossenen Coiffeursalons nicht einfach ungeschoren davonkommt, biete der Coiffeurverband zusammen mit der Berner Fachhochschule, Abteilung Technik und Informatik, Schablonen an.



Diese können die Kunden bei ihrem Coiffeursalon online für 29 Franken bestellen. Die Schablonen funktionieren ähnlich wie ein Schnittmuster, richtig an den Kopf angelegt, soll der Haarschnitt zu 95 Prozent dem Originalschnitt der Coiffeuse oder des Coiffeurs identisch sein.

Wolfs-Push für Jäger

Das Coronavirus setze den Berner Bären zu, weiss die «Berner Zeitung» zu berichten. Sie litten unter Touristenentzug und langweilten sich. Die Stadt Bern wolle deshalb eine Million Franken aufwenden, um die Bären zu bespassen. «Wir machen uns ernsthafte Sorgen um unsere Bären», lässt Stadtpräsident Alec von Graffenried ausrichten. Der Plan: Auf grossen Bildschirmen sollen die Bären mit Touristenbildern unterhalten werden. Um Kosten zu senken, sollen die sechs Bildschirme im Weltformat, die derzeit ungenutzt im Marzilibad stehen, in den Bärenpark verfrachtet werden.



Von tröstenden Wollschweinen im Wohnzimmer für Menschen in Quarantäne berichtete derweil der «Tages-Anzeiger». Die Situation im Homeoffice sei schwierig, wird die Leiterin des Kinderbauernhofs Wipkingen zitiert. Ihre Wollschweine sollen in der Krise Hilfe leisten. Informationen können über eine Hotline «Mobiler Streichelzoo» eingeholt werden. Nicht ausgeschlossen, dass es diesen Streichelzoo über den 1. April hinaus tatsächlich gibt.



In Graubünden sollen verschiedene Tierarten mit Sendern ausgestattet werden, damit deren Wanderung und Standorte über eine App (Animal Tracker) verfolgt werden können. Das berichtet die Bündner Ausgabe der «Südostschweiz» mit Berufung auf den kantonalen Jagdinspektor Adrian Arquint. Praktisch wäre das für Jägerinnen und Jäger. Laut Arquint könnten sie von der warmen Stube aus mitverfolgen, wo sich das Wild gerade aufhalte. Eine spezielle Push-Funktion wäre bei Wölfen vorgesehen. Sie würde ausgelöst, würde sich ein Wolf einem Reh nähern – vorausgesetzt natürlich, das Reh wäre ebenfalls besendert.

Toilettenpapier für Ausserschwyzer

Von einem «glücklichen Zufall in schwierigen Zeiten» weiss der «March Anzeiger» zu berichten. Mehrere Tonnen Toilettenpapier sollen Mitarbeitende bei Aufräumarbeiten in den ehemaligen Gebäuden von Hakle-Kimberly in Reichenburg SZ gefunden haben. Weil die heutige Eigentümerin der Liegenschaft keinen Bedarf habe, würden die Restbestände an die Ausserschwyzer Bevölkerung verteilt. Interessenten könnten sich telefonisch melden.



Die Glarner Landsgemeinde findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht traditionell im Mai, sondern erst im September statt. Aus der Not will die Glarner Regierung nun eine Tugend machen. Die Landsgemeinde soll in Zukunft immer im Herbst stattfinden, wie die Glarner Ausgabe der «Südostschweiz» berichtete. Im September sei das Wetter sicherer als Anfang Mai. Die Zeitung erinnert an vergangenes Jahr, als die Landsgemeinde im Schneegestöber über die Bühne ging.

Zweisprachiges Berner Oberland

Auch in der Westschweizer Presse sorgen 1.-April-Scherze für Schmunzeln – oder auch für Verärgerung, wenn sie für bare Münze genommen wurden. So wird gemäss den Onlineportal LeMatin.ch die Zeit zum Streamen von Filmen oder Videos auf Youtube unter der Woche limitiert. Wegen der starken Nutzung des Internets müsse dem Homeoffice Priorität eingeräumt werden.

Gemäss dem «Quotidien jurassien» sind die Hühner nun sogar fähig, bereits gefärbte Eier zu legen. Oder laut dem «Journal du Jura» sollen bestimmte Bahnhöfe im Berner Oberland künftig zweisprachig angeschrieben werden. Aus Meiringen wird demnach Meringue, aus Brienz Brience, aus Interlaken Ost Entrelacs Est und aus Ringgenberg Ringember.