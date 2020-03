Oberländer Helfer, die den Helfern helfen

Was tut der Mensch in der Not? Wenn die Situation rund ums Coronavirus tatsächlich als Not bezeichnet werden kann, so offenbart sie jedenfalls zweierlei. Auf der einen Seite den Egoismus, der sich in Hamsterkäufen, in Schutzmaskendiebstählen und dergleichen niederschlägt. Auf der anderen Seite fördert die Corona-Not auch die menschliche Solidarität zu Tage.