Greta Thunberg zu Besuch in Hinwil

Die Klima-Aktivistin hat am Dienstag das ETH-Startup Climeworks in Hinwil besichtigt. Das Unternehmen hat eine Methode entwickelt, um CO2 aus der Luft zu filtern. Firmengründer Jan Wurzbacher hat Greta Thunberg mehrere Stunden durch die Anlage geführt auf dem Kezo-Dach in Hinwil.

Auf dem Rundgang habe Wurzbacher der Klima-Aktivistin die Funktionsweise der Anlage erklärt, sagte eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber «zueriost.ch». Der Besuch stehe im Zusammenhang mit einer BBC-Dokumentation. Inzwischen ist die Schwedin bereits wieder abgereist.