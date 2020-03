Schrill und regional: Rock the Ring bestätigt letzte Bands

Das Programm des Rock the Rings ist komplett. Die Veranstalter verkünden, welche beiden Bands die letzten offenen Slots füllen. Es sind am Freitagabend die US-Amerikaner von Daughtry und am Samstag zum Ausklang des Festivals die Schweizer Coverband Spandex of Doom.

Als Band selber ist die Formation Spandex of Doom zwar nicht sonderlich bekannt, doch ihre Mitglieder sind durchaus namhafte Exponenten in der Schweizer Musikszene. Gleich mehrere Mitglieder, darunter die Teils als Lead-Sängerin agierende Fabienne Erni, gehören der in Illnau-Effretikon beheimateten Celtic-Metal-Band Eluveitie an. Sie bringen also sozusagen einen Schuss Regionalkolorit auf die Bühne des Hinwiler Festivals.

Wohl dritte Frontfrau

Die Band schreibt im Internet, sie trage Spandex - das ist enganliegende Unterwäsche - aus Überzeugung und interpretiere auf der Bühne allerlei Hit-Material aus mehreren Jahrzehnten des Rock'n'Rolls. Laut Festival-Veranstalter sollen die Spandex-Musiker zum Ausklang des letzten Festivaltags auftreten und Songs von Queen, Van Halen, Def Leppard bis hin zu Billy Idol und Huey Lewis spielen.

Die Band tritt in immer wieder wechselnder Formation auf, allerdings oftmals mit Frontfrau. Nebst Erni übernahm auch schon Dark-Pop-Shooting-Star Tanya Barany oder Tiffany Limacher, bekannt aus einer SRF-Casting-Show, diesen Part. Damit wäre nach Nena und Elin Larsson von Blues Pills die dritte Frontfrau am Festival bestätigt; dies nach zwei Festivals ohne jede Frontfrau.

Selbenabends stehen mit Roger Hodgson von Supertramp, Nena und Alan Parsons drei grosse Namen der Rockmusik auf der Bühne, die sich ebenfalls durch Jahrzehnte von Hits spielen werden.

Noch mehr Post-Grunge

Die andere neu angekündigte Band, Daughtry, komplettiert das Post-Grunge-Line-Up des Freitags. Die Band wird nebst Bush, 3 Doors Down und Airbourne auf der Bühne stehen. Frontmann Chris Daughtry erlangte amerikaweite Bekanntheit, als er Mitte der letzten Dekade an der fünften Staffel der Casting Show «American Idol» teilnahm und sich auf den vierten Platz sang.

Seither reitet der Musiker mit seiner Band auf der Erfolgswelle. Hits wie «Over you» oder «It's not over» hielten sich wochenlang in den Charts.

Das Festival im Kreisel findet vom Donnerstag, 18. bis Samstag, 20. Juni statt. Ein Stehplatz kostet pro Abend 98, der Dreitagespass 198 Franken. (kö)