Buntes Treiben an der Grüninger Fasnacht

«Lets get the party started again», so lautete das diesjährige Motto der Fasnacht in Grüningen. Den Anfang machte am Samstagnachmittag die Kinderfasnacht. Dann, exakt um 18:18 Uhr setzte sich der gutbesuchte Dämmerungsumzug in Bewegung. Bis in die Nacht feierten die Fasnächtler, begleitet von den Guggenmusiken.

Mit viel Herzblut haben Fasnachtsgesellschaften ihre Kostüme und Wagen gestaltet. Der grösste Umzugswagen war als Schiff gestaltet, der Titanic ähnlich. Die Arbeiten für das imposante Bauwerks hatten bereits im November begonnen.