Loco Escrito gewinnt wieder Preis für den Best Hit

Fast hätte das Verbot des Bundesrats von Veranstaltungen mit über 1000 Besuchenden die Swiss Music Awards verhindert. Wenige Stunden davor hiess es aber von Seiten der Veranstalter, dass die Verleihung der Schweizer Musikpreise mit «reduziertem Publikum» durchgeführt werden könne.

So deutete letztlich nicht viel auf den Ausnahmezustand hin – bis auf die Sprüche der neuen Music-Awards-Moderatorin Hazel Brugger, die gleich zu Beginn ankündigte, an diesem Abend kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Was allerdings nicht ungefährlich sei: «Wir sind in Luzern, der touristischsten Stadt der Schweiz. Wer da kein Blatt vor den Mund nimmt, steckt sich innerhalb von zwei Minuten an.»

Luca Häni als Best Male Act

Nach sieben Jahren, in denen sich Luca Hänni nach eigenen Angaben gewünscht hat, für einen Swiss Music Award nominiert zu werden und auch einen zu gewinnen, war es dieses Jahr endlich soweit. Er gewann den Award in der Kategorie Best Male Act – ausgerechnet an dem Abend, an dem der Berner Sänger als Teilnehmer der Sendung «Let’s Dance» in Köln weilte. Er bedankte sich via Videobotschaft.