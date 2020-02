Hollywoodstar Jack Black lässt Vaginen und Penisse fliegen

Dieser Umstand erstaunt umso mehr, als dass die Inhalte des zweiten Konzertteils der infantilen Rock-Oper vom Anfang locker die Stange halten. Mal müssen die beiden Herren gemäss Liedtext einem Dämon beweisen, dass sie tolle Musiker sind. Dann wieder erörtern sie einer Frau, wie sie sie exakt begatten wollen.

All das verpackt das Duo musikalisch äusserst vielschichtig. Elemente aus Country, Südstaatenrock, Metal und Blues vermengen sie spielerisch zu einem wechselhaften Programm. Sie arbeiten mit dynamischen Steigerungen, kompositorischen Brüchen, eingängigen Refrains. Jack Black ruft dabei stimmlich eine erstaunliche Emotionenpalette ab. Er schmeichelt, zürnt, jammert. Und manchmal schreit er einfach sinnlos.

Der Kontrast könnte kaum krasser sein: So viel Musikgenie, so viel Gefühl, und das für so banalen Blödsinn. Genau darin steckt der Geist von Jack Blacks Komödie. Seine Figur will etwas sein, was ihr Wesen niemals zulassen wird, wenngleich es die technischen Voraussetzungen dafür erfüllt. Die Reaktion der beiden Musiker darauf ist sowohl Spott an der heiligen Aura des Rock’n’Rolls, als auch die Glorifizierung derselben. Jack Black und Kyle Glass wollen sich nicht entscheiden. Weil der Rock’n’Roll, den sie so lieben, sie im Gegenzug verachtet. Wer all diese Songs Wort für Wort mitsingt, trägt diesen inneren Konflikt womöglich genauso in sich.