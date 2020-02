Kinderfasnacht in Wila und Wildberg

Bei schönstem Frühlingswetter, dafür aber mit reichlich Konfetti-Regen, marschierten am Samstag die kleinen und grossen Fasnächtler von Wila und Wildberg durch ihre Dörfer.



Angeführt von der Gugge Turtalia, zog die Schar in Wila nach dem Platzkonzert am Bahnhof mit zwei weiteren Guggen in Richtung Schulhaus Eichalde.



Bei den Wildbergern sorgten die Blächschmelzer aus Winterthur auf dem Weg zur Turnhalle für Stimmung. Mit Spielen, Zvieri und natürlich mit der Prämierung der originellsten Maske liessen die Wilemer und Wildberger Bööggli den wunderbaren Tag zufrieden ausklingen.