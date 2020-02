Im historischen Gewand auf Kufen

Es ist das zweite historische Eislaufen, das auf der Schlosseisbahn veranstaltet wird. In eleganten Fracks und noblen Kleidern gleiten Männer und Frauen in Grüningen übers Eis. Aus den Lautsprechern ertönen Walzerklänge. Die Stimmung wirkt fast so, als wäre die Zeit stehen geblieben.

Steampunks auf dem Eis

Einmal in die Vergangenheit reisen und in alte Kleidung schlüpfen. Darum geht es laut der Vizepräsidentin der Schlosseisbahn bei diesem Event. «Es gibt so viele Leute, die es geniessen, sich zu kostümieren», sagt Martina Gradmann. Wer keine passenden Kostüme aus der Belle Epoque besitze, könne ein paar Stücke aus dem Fundus vor Ort mieten.

Auch der Verein «Plaisir d’histoire» und 13 Mitglieder der Steampunkgruppe des Oberländers Raphael Grässer, alias Raphaelius Alva Grusser, haben sich zu dieser Grüninger Veranstaltung angemeldet. Am späteren Nachmittag stattet auch die Fasnachtsgesellschaft Grüningen der Schlosseisbahn einen Besuch ab.