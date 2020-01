Ustermerin stört sich an fehlendem Abfallkübel

An der Archstrasse, unterhalb vom Ustermer Hausberg, steht Linda Weidmanns Lieblingsbänkli. Mitten im Wohngebiet und doch naturnah, lädt es zum Verweilen ein. Am liebsten legt sich die junge Frau quer auf die Holzfläche und tankt an sonnigen Tagen Energie. Sogar im Winter.