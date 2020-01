Im Schrebergarten Gemüse anbauen statt ausnüchtern

Es gibt Schrebergärten mit Gartenhäusern, die Zweitwohnungen gleichen. In Mönchaltorf sind die Häuschen neben dem Mettlenbach bescheidener. Dennoch passte der Gemeinderat das Reglement an und setzt nun in dem Papier einen Nutzungszweck fest: «Der Familiengarten dient zum Anbau von Gemüse, Früchten, Pflanzen und Blumen für den Eigengebrauch.»

Dieser Satz war laut Harry Hungerbühler, Leiter Bau- und Liegenschaftenverwaltung der Gemeinde, die die Parzellen verpachtet, vorher nicht im Reglement drin.