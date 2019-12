Lynyrd Skynyrd kommen schon wieder ins Oberland

Die 2000er und 2010er sind eine Zeit des Revivals der Wetziker Eishalle als Rockerstadion. In den 1970ern beherbergte die Halle Superstars wie Frank Zappa, The Who oder Eric Clapton.

2008 brachten zunächst Gotthard den Rock'n'Roll zurück in die Halle, 2009 dann Manfred Mann’s Earth Band, 2014 gar Lemmy Kilmisters Motörhead und 2015 kam schliesslich Lynyrd Skynyrd zum Handkuss. Der Auftritt in Wetzikon war das erste Gastspiel der Südstaatenrocker im Zürcher Oberland. Es sollte nicht das letzte sein.

Ein letztes Gastspiel

Letztes Jahr kehrte die Band mit ihren Hits wie «Sweet Home Alabama» in die Region zurück und trat als Headliner des Samstagabends am Rock the Ring im Hinwiler Betzholzkreisel auf. Und nun kann sich die Fangemeinde auf ein weiteres Gastspiel der Amerikaner freuen: Am 9. Juli 2020 sollen sie nochmals in der Wetziker Eishalle auftreten.

Die Veranstalterin Goodnews bezeichnet die Show als einzige und letzte in der Schweiz im Rahmen von Lynyrd Skynyrds Abschieds-Tournee. Allerdings befindet sich die Band seit Anfang 2018 auf ebendieser Tour; und bereits der Auftritt im Betzholzkreisel sollte eigentlich der letzte in der Schweiz sein. Ganz korrekt ist die Aussage der Veranstalterin also nicht.

4200 haben Platz

Am Rock the Ring verfolgten rund 6000 Besucher das Konzert der Südstaatenrocker. In der Wetziker Eishalle haben gut 4200 Platz. Damit kann die Halle übrigens gut mit städtischen Veranstaltungsorten mithalten. Die Samsung Hall, die nach dem Zürcher Hallenstadion als zweitgrösste Lokalität der Region Zürich gilt, fasst etwas über 5000 Besucher. Die Halle 622 in Oerlikon gut 3500 und das Volkshaus in Zürich etwa 1100 stehende Gäste.

Der Vorverkauf zur Skynyrd-Show hat vor wenigen Tagen begonnen. Das Stehticket kostet knapp 90 Franken. Als Vergleich: Das Rock-the-Ring-Tagesticket kostete knapp 100 Franken, umfasste aber einen ganzen Festivaltag mit weiteren internationalen Bands wie Midnight Oil oder Jared James Nichols.

Päde Hofstetter hat nichts damit zu tun

Rock-the-Ring-Veranstalter Päde Hofstetter sagt, seine Firma Rock-it-Events, die teils auch Events in der Eishalle Wetzikon organisiert, habe nichts mit der anstehenden Skynyrd-Show zu tun. Veranstalterin sei alleine Goodnews.