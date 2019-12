Seequai wird wieder von Hunderten Kerzen erhellt

Bereits zum zwölften Mal werden am Samstag am Pfäffiker Seequai rund mehrere hundert Kerzen angezündet. Die Aktion «Eine Million Sterne» findet an diesem Tag an rund 80 Orten in der ganzen Schweiz statt und wurde von der Caritas als Solidaritätskampagne ins Leben gerufen.

Die Idee, vor Weihnachten einen öffentlichen Platz mit Kerzen zu erleuchten, ist vor einigen Jahren in Frankreich entstanden. Mittlerweile beteiligen sich rund ein Dutzend Länder. In Pfäffikon sind es die Katholische Pfarrei St. Benignus, die Reformierte Kirchgemeinde sowie die Evangelische Freikirche Chrischona, die den Anlass organisieren.

Ausgegrenzte Personen auch in der Schweiz

In einer zunehmend individualisierten Gesellschaft, in der die Solidarität und der Gemeinschaftssinn schwinden, soll durch die Veranstaltung Solidarität zum Thema werden und Gemeinschaftssinn erlebt werden. «Die Zahl der Menschen, die sich allein und ausgegrenzt fühlen, wächst an vielen Orten in der Welt und auch in der Schweiz», heisst es in der Medienmitteilung der Veranstalter.

Ob Jugendliche, die keine Lehrstelle oder keinen Arbeitsplatz finden, ältere erwerbslose Menschen, Alleinerziehende oder Familien, die trotz Vollzeitarbeit zu wenig verdienen: In der Schweiz würden gegen eine Million Menschen leben, deren Einkommen nicht zur Existenzsicherung ausreicht.

Musikalische Einlage

Auf der Festwiese am Pfäffiker Seequai werden die Kerzen um 16 Uhr angezündet. Mit musikalischer Unterstützung durch Bläser der Brass Band Musig Hittnau werden Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Zudem gibt es einen Input zum Thema gelebte Solidarität sowie eine kleine Verpflegung.

Um die Kosten der Windlichter zu decken, werden Spenden gesammelt. Alles Geld, das darüber hinaus zusammen kommt, wird der Caritas Schweiz überwiesen für Hilfsprojekte im In- und Ausland. Weitere Informationen unter www.einemillionsterne.ch.