Schluss, aus, Ende!

Heute zog der Umzug der Fasnachtsgesellschaft Humoria mit Samichlaus, Schmutzli, Esel, Pferd und Wagen vom Zeughausparkplatz am Bahnhof entlang auf den Stadthausplatz in Uster.



Die Kinder hatten dort die Möglichkeit dem Samichlaus über ein Mikrophon ihr mühsam erlerntes Sprüchli vorzutragen. Die Chlaussäcke, welche bei der Bescherung kostenlos an die Kinder abgegeben wurden, stammen aus dem Erlös der örtlichen Fasnacht sowie des Chlauslottos.



Es gab Würste vom Grill und Glühwein. Danach zog der Umzug weiter in Richtung Spital, wo die zahlreichen Teilnehmer auf die verschiedenen Altersheime und den Spital aufgeteilt wurden, um die Patienten und Bewohner zu besuchen und zu beschenken.