Säckli auch für die Mutlosen

Der Samichlaus und der Schmutzli hatten am Weihnachtmarkt in Bubikon alle Hände voll zu tun. Bei fast frühlingshaftem Wetter strömten die Besucher am Sonntagnachmittag auf das Gelände vom Ritterhaus. Der Schmutzli hatte für den Samichlaus 200 Säckli vorbereitet. Diese waren im Nu verteilt. Für jedes Säcklli gab es ein Sprüchli – mal kurz, mal lang und auch mal frech. Und auch jene Kinder, die der Mut in der Warteschlange verlassen hatte, wurden belohnt.