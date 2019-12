Chlausturnier in Lindau

Am Samstagnachmittag in der Lindauer Turnhalle das vierte Chlausturnier vom Unihockeyteam Lindau statt. Insgesamt 20 Teams kämpften um den Sieg.



Doch zuvor gab's wie immer das Kidstraining. Mit ihm soll der Nachwuchs gefördert und den Kindern der Unihockey-Sport schmackhaft gemacht werden. Damit nicht genug schaute am Ende auch noch der Samichlaus vorbei – kleinere Leckereien inklusive.