St.Nikolaus Einzug in Effretikon

Am Waldrand Tannacher, in Effretikon, warteten am Sonntag Dutzende auf den Samichlaus.

Ein wärmendes Lagerfeuer erhellte die Waldlichtung. Die Kinder waren die ersten die die Laternen erspähten und dies laut kund taten..

Gleich zehn Kläuse und noch mehr Schmutzlis sowie zwei Eseli kamen aus dem Wald.. Alle Wartenden wurden freundlich begrüsst und es wurde fleissig Hände geschüttelt.

Gemeinsam liefen Klause und Kinder mit ihren Eltern auf den Effi-Märt-Platz. Dort wurden sie ebenfalls von zahlreichen Kindern freudig begrüsst. Kaum liessen sich die Kläuse mit ihren schweren Säcken nieder, wurden sie sofort umringt.

Die Kinder sagten ihre Sprüche auf und Einzelne sangen dem Samichlaus auch ein Lied, woraufhin sie belohnt wurden. Ein strahlendes Leuchten ging über die Gesichter der Beschenkten. Rund 350 Säckli wurden so verteilt.