Mit einem Jauchzer in den Advent

Jodler, Ländler und Blasmusik statt Weihnachtslieder sind am ersten Advent in der Mehrzweckhalle Heiget in Fehraltorf zu hören gewesen. Der traditionelle Jodlersunntig fiel dieses Jahr zusammen mit dem Dezemberbeginn. Knapp 400 Jodelbegeistere fanden sich gegen Mittag in der Halle ein. Die Fans kamen fast aus der ganzen Schweiz, vom Wallis bis Herisau, ins Oberland.

Vier Formationen