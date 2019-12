Die Chläuse bringen ein Löschfahrzeug im Sack

Der diesjährige Chlauseinzug in Dübendorf fiel aus dem Rahmen. Das zeigte sich schon am Startort. Die Samichläuse und Schmutzlis versammelten sich am Samstag nämlich vor der alten Kaserne in Dübendorf. Schuld an der Verschiebung vom Bahnhof an die Bettlistrasse war das neue Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Dübendorf-Wangen-Brüttisellen, welches sich dem Umzug anschloss. Noch war dieses unter einem XXL-Jutensack versteckt. Es soll schliesslich eine Überraschung werden.