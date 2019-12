Auszeichnung für eine alte Dame

Der Gemeinderat will herausragende Leistungen von Mönchaltorfern ehren und zugleich Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport oder Soziales fördern. Dazu übergibt er jährlich am Neujahrsanlass einen Ehren- sowie neu bis zu drei Förderpreise (siehe Box). In diesem Jahr erhält Sylvia Michel den Ehrenpreis.